Gólové hody v Tipsport extralize a na Slovensku!

Jako geniální stratég se na konci víkendu předvedl Proca. Na paškál si vzal kompletní nedělní program Tipsport extraligy a začal úřadovat. Taktika? Jednotná! U všech sedmi zápasů předpokládal, že v poslední třetině uvidíme gólový over 1,5. V duelu Sparta vs. Kometa Brno měl namále. Požadovaný druhý gól padl v čase 19:41. To mu však ani trochu nevadilo. Za svou brilantní predikci zinkasoval skvělou sumičku 83 160 Kč .

Brilantní live tipér, to je vizitka člena největší sázkařské komunity s nickem tibusin. Do oka mu padlo slovenské měření sil mezi Humenném a Spišskou Novou Vsí. Za stavu 4:2 naložil na to, že hostující borci vstřelí alespoň tři branky. Pokud by se rysové trefili třikrát, vrátil by se mu vklad. Novejša byla v závěrečné dvacetiminutovce velmi produktivní. Na jejím kontě svítily čtyři přesné zásahy a tibusin se napakoval fantastickou částkou 63 527 Kč.