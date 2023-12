Hokejové trefy: 3× triumf a přesní střelci v NHL a ve Francii!

Jirkabrabec98 měl v NHL nabito. Na zámořské úřadování v noci z úterý na středu jen tak nezapomene. Za rovných 25 tisíc poslal do hry třízápasovou akovku s finálním kurzem 10,33. Na co měl políčeno? Triumfy Minnesoty, Colorada a New Jersey. U Devils měl však namále. Jesper Bratt trefil vítězný gól až v čase 59:26. Díky brilantním predikcím zkasíroval parádní sumu 258 250 Kč .

Na stejný hrací den se v National Hockey League zaměřil také tipér s číselným nickem 325077. Jeho zraky však směřovaly do Buffala, kde hokejisté Sabres přivítali Detroit. Člena největší sázkařské komunity však výsledek duelu nezajímal. Vložil důvěru do domácího obránce Rasmuse Dahlina, u kterého předpověděl, že rozvlní síť Red Wings. Nemohl být přesnější. Nejen, že si společně se švédským bekem zařval „gól“, ale také obohatil své konto o 50 litrů !

To POKI007 zamířil do poměrně netradiční hokejové destinace – francouzské Ligue Magnus. Nejdříve zmerčil duel Cergy-Pontoise vs. Briançon. Hosté dostali világoš 0:12, na kterém se podle sázkařova plánu správně podílel i Aleksi Hämäläinen. I v konfrontaci týmů Anglet a Bordeaux to padalo. Boxeři porazili domácí 7:1 a Maxime Legault byl jako správný kapitán v popředí. Navíc vstřelil požadované dvě branky, čímž udělal tipérovi velikou radost. Ten si přišel na fantastických 43 800 Kč.