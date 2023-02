Hokejové trefy! Díky střelcům, extra kurzům a prázdné bráně

PanZelda poskládal tiket z pouhých tří příležitostí. Čekal gól z hole českobudějovického Milana Gulaše, karlovarského Petra Koblasy a ostravského Petera Muellera. Zároveň vyhlížel triumf Pardubic, Sparty a Vítkovic. Dění na stadionech ho nezklamalo. A protože akovku s kurzem 255,92 poslal do hry za dvě stovky, shrábl 51 184 Kč . Zajímavý mix z Tipsport extraligy namíchal i spinach, kterému zpříjemnil den kombík s trefou za 165 tisíc .

Na elitní českou hokejovou soutěž se zaměřil také fefield13. Nevynechal ani Chance ligu. Za 10 tisíc korun! Do nějakých experimentů se však nepouštěl. Zvolil klasiku. S tím, že ve čtyřech z pěti duelů předpovídal radost favoritů. Největší drama bookmakeři tušili v bitvě mezi Litoměřicemi a Zlínem. Výsledek byl ale nakonec jednoznačný. 4:1 pro hosty. I díky Beranům tak tipér urval luxusních 230 100 Kč . A to hned dvakrát !

Úlovky hlásí také NHL. Ashley365 se do toho opřel už před šestou hodinou ráno. Otevřel live nabídku, klikl na zápas Vegas vs. San Jose, vsadil na minimálně dva góly v podání Golden Knights a… dal si snídani za 45 tisíc korun. Top hokejová liga světa, kterou můžete sledovat kompletně živě pouze na TV Tipsport, zachutnala i Ronvodovi. Rangers vyprodukovali 25 500 Kč. Brankou do opuštěné klece Vancouveru v čase 58:26!