Hokejové trefy: Snajpři, střely a… Gewiese!

Třinec mohl ve středu slavit postup do finále. Maloval si, jak sérii proti Pardubicím před svými fanoušky uzavře. Nestalo se. Perníkáři ovládli souboj č. 6 v poměru 5:3. Reakce tipéra s přezdívkou Marabe? Euforie. Sázkař totiž věřil Východočechům. A to hodně. Dvojku na tiketu orámoval vkladem téměř 25 tisíc korun! Kurz 2,42 mu tak přihrál 59 290 Kč . Nervy ale pracovaly. Definitivu výsledku dal až v čase 58:57 Lukáš Radil a jeho gól do prázdné klece.

Oblíbené jsou v největší komunitě tipérů sázky na střelce a kanadské body hráčů. I v play off Tipsport extraligy. Tedy ve fázi sezony, kdy důležitost zápasů nabírá na síle. Co na to DrBlack7? Zaměřil se na pátou bitvu mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. S tím, že ho zaujal kurz 2,6 na alespoň jeden bod v podání Petra Gewieseho. Klaplo to. Obránce Ostravanů se do statistik při triumfu Vítek 3:2 ve druhém prodloužení skutečně zapsal a DrBlack7 shrábl 23 504 Kč.