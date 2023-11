Hrajte Fantasy k Tipsport extralize a NHL: Pastrňák králem!

Splňte si díky Fantasy trenérské ambice. V Tipsport extralize i NHL máte předem stanovený rozpočet. Ti, kteří ho dodrží, budou zvýhodněni. S vytvořeným týmem se snažíte nasbírat co nejvíce bodů a porazit ostatní soutěžící. Body dostáváte například za góly nebo zablokované střely. Naopak je ztrácíte třeba za vyloučení.

Svůj tým si do Fantasy vybíráte z reálných hokejistů Tipsport extraligy a NHL. Tři útočníky, dva obránce a jednoho brankáře. Každý hráč má jiný aktuální potenciál zisku bodů. Na základě toho jsme stanovili jeho cenu. Čím větší pravděpodobnost zisku bodů hráč má, tím je dražší. Sestavu můžete určit až na dva týdny dopředu. Nestihli jste úvodní zápasy určitého kola? Nevadí. Pořád se do něj můžete zapojit. Složte sestavu z aktérů dosud nerozehraných duelů.

Určete kapitána mužstva. Tomu se body dvojnásobí. Zvolte i náhradníky. Nepočítají se do rozpočtu. Jsou sice nepovinní, určitě se ale můžou hodit. Když někdo ze základní sestavy do zápasu nenastoupí, automaticky za něho do hry naskočí právě náhradník. Na každý post máte k dispozici jednoho s tím, že musí být levnější než hráči ze základu na dané pozici.