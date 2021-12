Jeden gól přinesl dvě výhry. Romanenghi vystřelil 230 tisíc!

Romanenghi skóroval hned v úvodní třetině a tipérovi vystřelil 120 000 Kč a 110 000 Kč ! Další úspěch zaznamenal Kynky1811 v Tipsport extralize. Věřil, že Olomouc dá na ledě Sparty alespoň tři branky. To se také splnilo a na účtu mu přistálo dalších 28 800 Kč . Dařilo se i řadě dalších sázkařů Tipsportu. Jejich úspěšné tikety najdete v Tiket aréně . Zaregistrujte se u Tipsportu, vsaďte si a získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

Parádní zámořskou misi má za sebou tipér s nickem tomaskarchutnak. Do akovky poskládal sedm zápasů NHL a dvakrát si zahrál NBA. V elitní hokejové soutěži si vsadil na vítěze, počet gólů, kanadské body hráčů a jednou šel do handicapu. Bezchybná strategie mu přihrála luxusní výhru 118 080 Kč. Napakoval se i tony22388, který může přemýšlet, za co utratí 155 987 Kč. Před Vánocemi si výrazně přilepšil také Ales468. V severoamerických arénách vydělal 218 000 Kč.