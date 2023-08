Karviná se na Spartě prosadí, hlásí HerrPes16. Zůstane Slavia stoprocentní?

Špatná forma aktuálně brzdí v rozletu pražskou Spartu. Svěřenci Briana Priskeho z posledních pěti duelů vyhráli pouze nad Jabloncem. Po vyřazení v kvalifikaci o Ligu mistrů nepřišlo potřebné zlepšení a duel v Teplicích skončil smírem. A co úvodní měření sil s Dinamem Záhřeb? Porážka 1:3. Dohánění dvougólového manka z Chorvatska musí Kuchta a spol. prozatím hodit za hlavu. O víkendu určitě.

ACS přivítá nováčka z Karviné. Podle kurzů bookmakerů Tipsportu by mělo jít o jasnou záležitost ve prospěch domácího mančaftu. Ten se však v nadcházející konfrontaci musí obejít bez kapitána Ladislava Krejčího, který byl na severu Čech vyloučen už během úvodního dějství. Poradí si Sparta bez svého lídra a opory zadních řad?

Na borce z Karviné není vyvíjen žádný tlak. V Praze mohou jenom překvapit. Trápit defenzivu Sparty by mělo především ofenzivní duo Rajmund Mikuš a Lukáš Budínský. Zatímco prvně jmenovaného Slováka zdobí rychlost a brilantní hra v křídelních prostorech, bývalý fotbalista Mladé Boleslavi platí nejen za skvělého střelce, ale i asistenta.

Co od klání Sparta vs. Karviná očekávají členové největší sázkařské komunity?

„Slezané se letos prezentují stylem: Jdeme si zahrát a ono to nějak dopadne. Na jejich zápasy je však radost pohledět. V každém duelu vstřelili branku. Sparta má za sebou dva nezdary. Nálada v táboře rudých? Špatná. Lépe na tom není ani aktuální forma. Navíc gólman Vindahl v lize ještě neudržel čistý štít. Počítám s tím, že ACS zvítězí, ale hosté se minimálně jednou prosadí, “ hlásí tipér s nickem HerrPes16, který tuší nejméně jeden gól Karviné v kurzu 2,1.

Mnohem lépe než úhlavní rival vstoupila do závěrečného předkola evropských pohárů Slavia. Sešívaní po dvojzápase s Dniprem-1 opět čelili ukrajinskému soupeři, tentokráte Zorje. A znovu úspěšně. Po dlouhém dobývání hostující obrany se červenobílí dvakrát prosadili a do odvety vezou cenný výsledek 2:0. Přepnou bez větších problémů zpět do ligového módu?