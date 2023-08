Kvalifikace na VP: Předčí Sacamiro Talenta? Šokuje Royal Gino?

„Do dostihu by v roli favorita měl odskočit napajedelský odchovanec Sacamiro. Svěřenec manželů Petříkových se loni definitivně zařadil mezi naši špičku. To potvrdil výborným 3. místem v samotné Velké pardubické. Do aktuální sezony vstoupil výtečnou formou v červnové milionové kvaldě. Určitě také ocení prodloužení distance,“ hlásí jeden z bookmakerů Tipsportu.