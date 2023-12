Ledecká ve Val d'Isère umí! Bude opět v desítce?

Ženský kolotoč alpského lyžování a s ním i trojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká se přesouvá do francouzského Val d'Isère. Na tamních svazích si to o cenné body do Světového poháru rozdají v sobotu závodnice ve sjezdu a o den později také v super-G. Zazáří STR a bude na bedně? Taková příležitost má kurz 15,2.

Foto: Tipsport Ledecká ve Val-d'Isère umí! Bude opět v desítce?

Článek Vsaďte si u Tipsportu, získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky a sledujte elitní lyžařky v přímých přenosech na TV Tipsport! Problémem letošní sezony v alpském lyžování je počasí, kvůli kterému už byla zrušena spousta závodů. Doplatila na to i Ester Ledecká, kterou vydatné sněžení nepustilo na trať super-G minulý víkend ve Svatém Mořici. Stopku dostali i muži, kteří museli oželet slalom právě ve Val d'Isère, kam se nyní přesunuly ženy. Ledecká, hvězda největší komunity sázkařů Tipsportu, se na svahy vrátila po roce a tři čtvrtě a komplikované zlomenině klíční kosti 23. místem v super-G ve Svatém Mořici. V následném sjezdu si polepšila o jednu příčku, ale hlavně měla výrazně menší časovou ztrátu. Je jasné, že po pauze, která čítala 631 dnů, se musí do TOP formy teprve dostat. Nakročit za lepšími zítřky jistě bude chtít ve Francii, kde se jí daří. Před třemi lety zde ve sjezdech urvala šestou a sedmou příčku, a super-G dokonce ovládla! Tušíte, jak si povede nyní? Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.