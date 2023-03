Liga je zpět: Sparta hostí Brno, Bohemians Slovácko

Nedělní program elitní české fotbalové soutěže rozhodně nebude nudit. Pardubice, které na jaře ukazují, že to se záchranou myslí vážně, míří do Jablonce. Sparta přivítá tápající Brno a souboj sousedů z horních pater tabulky bude k vidění v Ďolíčku, kde si to hráči Bohemians rozdají se Slováckem. Tušíte výsledky?

Foto: Tipsport Liga je zpět: Sparta hostí Brno, Bohemians SlováckoFoto : Tipsport

Článek Založte si účet u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky, sledujte všechny zápasy první české ligy v přímých přenosech na TV Tipsport a vsaďte si! Jablonci reprezentační přestávka nepřišla vhod. Před ní totiž držel sérii tří výher v řadě, když skolil Teplice, Hradec Králové a Brno. Nyní změří síly s Pardubicemi, které na jaře získaly v osmi kolech 12 z celkových 22 bodů a opustily poslední místo tabulky. Výbornou formu má i Sparta. Letenští po zimní pauze na ligové scéně ztratili body jen v úvodním střetu, následných sedm bitev ovládli. O dobrém rozpoložení borců z hlavního města se mohli přesvědčit i reprezentanti Polska, kterým právě muži hájící rudý dres nasázeli v kvalifikaci ME tři branky (3:1). Jak bude takové ofenzivní síle vzdorovat Brno? Priskeho parta bude zase pálit ostrými „Sparta v šesti ze sedmi jarních výher vstřelila alespoň tři branky. V jejím dresu se daří především Tomáši Čvančarovi (12 branek) a Janu Kuchtovi (9 branek). Minulé dvě vzájemné konfrontace se Zbrojovkou ovládla 6:1 a 4:0. V domácím prostředí, kde ji požene spousta fanoušků, si půjde za výhrou,“ uvádí v analýze na minimálně tři trefy ACS v kurzu 1,84 DynamoPardubice. Svezete se s ním? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.