Liga mistrů: Bitvy ve skupině smrti a další šlágry

Skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů se přehoupla do své druhé poloviny. Pomalu se tedy začínají krystalizovat možní postupující do play off. Zatímco u některých týmů se úspěšné tažení soutěží předpokládalo, u jiných jsou dosavadní výsledky zklamáním. Co nabídnou nadcházející konfrontace v boji o ušatý pohár?

Ve skupině F, která je právem označována jako skupina smrti, si to o důležité body rozdá Dortmund s Newcastlem. Za kanálem La Manche se minule radoval zástupce z Bundesligy, který vyhrál 1:0 a na tři body má políčeno i doma. Jenže o víkendu museli hráči BVB spolknout hodně hořkou pilulku v podobě ligového výprasku od Bayernu 0:4. To Newcastle si ve šlágru kola poradil s Arsenalem 1:0 a po úspěchu z ligového poháru na půdě Manchesteru United 3:0 nechce polevovat. Lídrem této skupiny je PSG, které touží svou šestibodovou sbírku rozšířit na trávníku posledního týmu tabulky AC Milán (dva body). Před dvěma týdny vyzněla vzájemná konfrontace v hlavním městě Francie jasně pro partu okolo Kyliana Mbappého (3:0). Jak to dopadne na San Siru? Další kanonáda Bayernu? Zatím bez většího zaváhání prochází milionářskou soutěží Bayern Mnichov. Ten si po ligovém skalpu velkého rivala může v souboji s druhým týmem tabulky Galatasarayem připsat čtvrtou výhru v řadě, čímž by navázal na triumf z Istanbulu (3:1). Povede se? Martyn004 o tom nepochybuje a v kurzu 1,4 ukázal na vítězství FCB a minimálně tři branky. „Bayern je stoprocentní a v jeho utkáních padají góly. V průměru to jsou více jak čtyři na zápas. Ještě ofenzivnější jsou pak jeho ligové souboje. Bavorům sice nejspíš budou chybět De Light s Goretzkou, ale zpátky je Neuer, jenž vychytal dvě čistá konta. Ofenziva německého celku je silná. Kane dal v Lize mistrů dva góly, k tomu 15 v Bundeslize. Věřím, že si domácí půjdou pro další výhru a soupeře nepodcení," napsal v analýze, kterou doplnil i videem. Souhlasíte?

