Liga mistrů: Další povedené představení bílého baletu? Co City?

Tady moc branek neočekávám. Tuším taktickou bitvu s rozhodnutím až v druhém utkání. Liverpool se po delší době trochu sebral a zlepšenou formu by si měl přenést i do zápasu s Realem Madrid. Los Blancos si to budou hlídat. Doma jsou mnohem silnější než anglické kluby na venkovní půdě. Rozhodne se až na stadionu Santiaga Bernabéua,“ uvádí tipér magi1, který vyhlíží under 3,5 branek v kurzu 1,48.