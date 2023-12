Liga servíruje záchranářskou bitvu i střety pražských „S“

Karviná vs. Pardubice? Toto měření sil, spíš než fotbalovou krásu, dává tušit pořádně tuhou bitvu o každý metr hřiště. Oba celky totiž nutně potřebují body. V dosavadním průběhu soutěže jich shodně získaly jen 13, byť svěřenci Juraje Jarábka odehráli o zápas méně. Který ze soupeřů ukončí sérii porážek? Při pohledu do historie se nabízí sázka na jedničku, protože v uplynulých čtyřech vzájemných duelech vždy uspěl tým, který těžil z výhody domácího prostředí. Nechte zopakovat tento scénář v kurzu 2,16.

Dalším protivníkem Sparty bude Jablonec, který na rozdíl od borců z Letné nezažívá ideální sezonu. V posledních týdnech ale výrazně zabral a aktuálně drží sérii šesti soutěžních utkání bez prohry (4-2-0) včetně tří triumfů jednogólovým rozdílem v řadě. Mimochodem o jednu branku skončily i minulé dva zápasy ACS. Co přinese těchto 90 minut? Danceq věří, že Sparta vyhraje jak první poločas, tak celé utkání v kurzu 1,6. Co ho k tomu vedlo? To se dočtete v jeho analýze.