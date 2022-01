Luxusní výhry na fotbalových trávnících

Zybal89 se při sestavování akovky zaměřil výhradně na fotbal. Hodně se mu zalíbila ghanská liga, ale sáhl i do rumunské, druhé belgické nebo třetí italské. Vždy cílil na favority. Není se proto co divit, že nejvyšší kurz měl 1,64. Ten celkový ovšem vyšrouboval na velmi solidních 47,69. To v kombinaci s vkladem 3 500 Kč a kompletním přebarvením na zeleno znamenalo parádních 166 915 Kč!