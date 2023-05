Mistrovská definitiva? Sparta může slavit!

Klokani na čtvrtém místě disponují jednobodovým náskokem na páté Slovácko, takže mají o co hrát. Na Letné to však nebudou mít jednoduché. Pokud se jim ovšem podaří navázat na předešlý výsledek, který zde uhráli, jistě by se nezlobili. Na podzim si totiž ze hřiště rivala odvezli bod po remíze 1:1.