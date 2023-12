MS do 20 let: Češi proti USA a Švýcarsku! Udeří Šapovaliv?

Na Silvestra Češi vyzvou výběr ze země helvétského kříže. Svěřenci Marcela Jenniho přitom den předtím absolvují střet proti Norsku. Půjde o jejich klíčovou bitvu o postup do play off. Víkend nabídne také boj mezi Slovenskem a USA či srážku rivalů Finsko vs. Švédsko. Severské derby mladíků do 20 let dlouhodobě nenudí. Sedmkrát v řadě se v něm urodilo minimálně pět gólů. Uvidíme přestřelku i tentokrát? Vsaďte si na počet branek.