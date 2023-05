MS na TV Tipsport: Rozeberou Češi Norsko? Švýcaři jsou hrozbou

Historická bilance proti Norsku? Češi dominují. Za posledních deset let se stalo jedinkrát, že by Seveřané uloupili nějaký bodík. Stalo se tak na MS 2017, kdy neuspěli až v prodloužení. V pěti z předchozích šesti vzájemných duelů navíc pokaždé inkasovali minimálně pět gólů. Kolik jich dostanou v sobotu? Nedělní bitva Česka se Švýcarskem bude o něčem jiném. Alespoň podle bookmakerů Tipsportu, kteří spíše favorizují borce ze země helvétského kříže. Pětkrát za sebou přitom mezi oběma reprezentacemi padlo maximálně pět branek.

Tipér Hunter míní, že tým Kariho Jalonena na Švýcary nevyzraje (v kurzu 2,15). „Mají skvělé hráče z NHL, o kterých si můžeme nechat jen zdát. Fiala, Hischier, Niederreiter, Malgin, Moser nebo Siegenthaler. Dále nestárnoucí kapitán Ambühl a v brance jistý Genoni. Co dodat. Opravdu nabitá soupiska. A co si budeme povídat. V posledních vzájemných zápasech jsme sice měli my papírově silnější mužstvo, ale i přesto nás výběr Patricka Fischera přehrával a porážel,“ vysvětlil sázkař důvod své sázky v podrobné analýze.