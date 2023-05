MS na TV Tipsport: Utiší Voženílek Lotyše?

Tipér mata197 si myslí, že se proti Lotyšům zapíše do statistik útočník Daniel Voženílek. „V Třinci prožil životní sezonu. Během ročníku nasbíral 37 bodů, z toho 16 v play off. Přesně to byl ten důvod, proč ho Jalonen povolal. V přípravě na Českých hrách zaznamenal bilanci 1+2, byl hodně aktivní. Nyní by mu mohly pomoct změny v sestavě v důsledku absencí Filipa Chytila s Filipem Chlapíkem,“ napsal sázkař ve své analýze s kurzem 2,3.