Nabitý pátek v Tipsport extralize! Překvapí čtvrtfinalisté Ligy mistrů Spartu?

„Třinec každoročně platí za jednoho z hlavních aspirantů na titul. Jeho tým je od gólmana až po útok opravdu nabitý. Jdu proti nevalné formě Boleslavi. Nemyslím si, že by v současnosti mohla pomýšlet na zisk bodů v konfrontaci se silným Třincem,“ hlásí Lukeee44, který zanalyzoval triumf Ocelářů nejméně o dva góly v kurzu 2,32. Pokud Voženílek a spol. vyhrají přesně o jednu branku, vrátí se investovaný vklad zpět na sázkařovo konto.

Vítkovice na rozdíl od svého lokálního rivala z Třince prošly do další fáze Ligy mistrů, zato v domácí soutěži to taková sláva není. Ostravanům aktuálně patří až 12. příčka a z předchozích pěti duelů dotáhli pouze jediný do zdárného konce. Lehká práce je nečeká ani ve 23. kole. Svěřenci trenéra Trnky přivítají Spartu, která má i letos jen ty nejvyšší ambice. Potvrdí Pražané roli drobných kurzových favoritů?