Napraví Sparta pohárové zklamání? Triumf SKS a šok v Plzni? Vsaďte si!

Spravit si chuť po pohárovém zklamání přijede do Teplic pražská Sparta. Letenští byli blízko postupu do závěrečného předkola Ligy mistrů, jenomže v duelu s Kodaní neuspěli v penaltovém rozstřelu.

V domácí soutěži je to však úplně jiná písnička. Kairinen a spol. navázali na formu ze závěru loňské sezony a potvrzují, že to s obhajobou titulu myslí vážně. Jasným důkazem je minulá výhra nad Jabloncem v poměru 5:1. Ani jejich soupeř z Teplic si nevede zle. Aktuálně se nachází v prostřední skupině. V nadcházejícím klání se však od sklářů nečeká výraznější úspěch.

To Slavia se na rozdíl od svého největšího rivala dočkala postupu do další pohárové fáze. V odvetě s Dniprem-1 remizovala 1:1 a díky skvělému úvodnímu měření sil se probojovala do závěrečného předkola Evropské ligy. Stejně jako ACS se i SKS prezentuje výbornými výsledky na domácí scéně.