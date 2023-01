NHL na TV Tipsport: Pastrňák trhá obrany. Odnese to Kraken?

Zatímco ve Východní konferenci jasně vládnou Bruins, na západě je situace zamotanější. Bodové rozdíly jsou minimální. O čelo se přetahují Dallas, Vegas, Los Angeles a Winnipeg. Do toho se ještě probouzí Kraken. Aktuální lídr z Texasu se svoji pozici pokusí udržet v New Yorku. Stars vyzvou Rangers. Nečeká je přitom nic snadného. V Madison Square Garden se teď totiž moc nevyhrává. Jezdci tam uspěli v šesti z předchozích sedmi zápasů.

Tage brousí šavle O tom, že v Buffalu dřímá velmi solidní potenciál, se ví dlouho. V poslední době je to konečně vidět i na ledě. Po hrůzostrašné sezoně 2020/21 míří Sabres nahoru. Letos dokonce pošilhávají po play off. Tým táhne kometa Tage Thompson. Obrovitý forvard je jedním z nejproduktivnějších borců NHL. V 39 duelech zaznamenal bilanci 31+26. Co myslíte, vyzraje i na obranu Jets?