NHL na TV Tipsport: Sestřelí Pastrňák Jestřáby?

To se dá říct i o dvojici Connor McDavid - Leon Draisaitl. Edmontonské komando vévodí ofenzivním statistikám NHL. Nyní Oilers vyzvou Ottawu. Kolik uvidíme branek? Vzájemná utkání nenudí. V osmi z posledních devíti zápasů mezi oběma soky padlo minimálně šest tref. Over by se mohl urodit také v Pittsburghu, kam dorazí hokejisté Montrealu. Zatímco Penguins bojují o postup do vyřazovací části, Canadiens sezonu prakticky už jen dohrávají.