Odvaha na tiketech!

Tipér s přezdívkou janousek35 se toho nebál. Dal 1 000 korun na kurz 13,6 . Na jeho radaru pozornosti uvízla fotbalová Copa Sudamericana, druhá nejprestižnější klubová soutěž Jižní Ameriky. Z ní si vybral zápas Independiente Santa Fe vs. Goiás. Tedy bitvu mezi kolumbijským a brazilským týmem. Strategie? Za stavu 1:1 chvíli před koncem janousek35 poslal do hry dvojku. Z výsledku byl nadšený. Hosté udeřili v páté minutě nastavení!

Pelci2003 sestavil akovku z fotbalů a tenisu. Se stokorunovým vkladem útočil na 14 tisíc korun. Klaplo to. Na první pohled určitě zaujmou na sázkařově tiketu parádní kurzy. Třeba 4,08 nebo 3,95. Tipér mimo jiné očekával dvě remízy na mistrovství Evropy do 21 let a triumf Portugalska nad Belgií. S tím, že mladíci z Pyrenejského poloostrova neudrží čistý štít. Nervy? Slušné. Portugalci rozhodli o vítězství v 89. minutě. Z penalty.