Oktagon 46 a Tipsport Gamechanger živě! Projde Kozma do finále?

Český bojovník a šestinásobný šampion Oktagonu David Kozma je na tom solidně ohledně zápasové formy. Z předešlých sedmi utkání dokázal šest dotáhnout do vítězného konce. Nad jeho síly byl loni v prosinci pouze Kaik Brito, který ho obral o opasek. V rámci Tipsport Gamechangeru to však byla jiná písnička. Nejprve vybodoval Poláka Lukasze Siwiece a ve čtvrtfinále mu arbitři přiklepli triumf nad Alexem Lohorem.

„Zápas by měla ovládnout Dalisdaová. Co se týče grapplingu, wrestlingu, postoje a techniky, je to vyrovnané. Zkušenosti a konfrontace v těžkých soubojích však budou hrát do karet domácí Němce. Dalisdaová zvítězí na body,“ hlásí v analýze s kurzem 1,75.