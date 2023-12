Oktagon 50: Ovládne Rony slovenské derby? Co Keita? Dvořák tipuje!

David Dvořák, další hvězda největší komunity sázkařů, mladšímu borci z gymu Cvičisko věří. UFC fighter zanalyzoval jeho triumf v kurzu 1,8. Souhlasíte s ním? „Teď to může být úplně jiná písnička, a hlavně se mnoho věcí změnilo. Proti Ivanovi disponuje mnohem lepším postojem a ví, do čeho jde. Otočí to. Na řadu přichází mladá krev. Rony je rozjetý vlak a já pevně věřím, že vyhraje.“