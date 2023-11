Oktagon v Manchesteru: Garcia prvním králem muší váhy? Co tipují hvězdy?

Vsaďte si ! Kurzovým favoritem je americký fighter. Do klece vstoupí také domácí hvězda Scott Askham, finišer Marc Doussis, zkušený Alex Lohoré nebo navrátilec Jakub Bahník. Na vybrané duely si posvítili také fighteři David Dvořák a Rony Paradeiser, hvězdní členové největší komunity sázkařů. Necháte se inspirovat? Sledujte kompletní program živě na TV Tipsport a získejte navíc 300 Kč na své první sázky.

Kdo se zapíše do historie?

Aaron Aby se mezi profíky pyšní bilancí 15-7-1 (výhra-porážka-remíza). Hýří nebývalou aktivitou. V Manchesteru vstoupí už do svého čtvrtého souboje v letošním roce. Zatím dvakrát zvítězil a jednou neuspěl na body. Naposledy na něj nestačil Joevincent So na turnaji pod hlavičkou UAE Warriors.

Hvězdný člen největší sázkařské komunity David Dvořák na to šel opačně. V analýze s kurzem 2,31 drží palce Velšanovi Abymu. „Bude to hodně vyrovnané, tady je to opravdu 50:50. Každý z nich má něco svého, specifického, ale s ohledem na story dávám triumf Abyho,“ hlásí UFC fighter s přezdívkou „Hrobař“.