Play off: Tři mečboly pro Spartu i Motor?

V parádní fazóně jsou především hráči Sparty. Ti ve dvou duelech nasázeli Bílým Tygrům deset branek a jen dvakrát inkasovali. Z předešlých šesti vzájemných konfrontací byli spokojenější hned v pěti případech a uspět chtějí i nyní. Formu na to rozhodně mají. Přeci jen drží skvostnou šňůru devíti triumfů v základní hrací době v řadě. Hořkost porážky poznali naposledy 20. února, když v samostatných nájezdech nestačili na Vítkovice.

Tím nejlepším možným způsobem se vyvíjí sázka na postup Českých Budějovic v kurzu 2,18 v podání adoxe211, který tuto příležitost před začátkem čtvrtfinále zanalyzoval. „Z posledních devíti duelů základní části vyhrály Pardubice jen jednou, když skolily sestupující Zlín. Sice obsadily pátou příčku v tabulce, ale to hlavně díky fenomenálnímu začátku. Jihočeši byli čtvrtí, což jim vyneslo přímý postup do play off. V předchozím vzájemném duelu se navíc radovali hráči Českých Budějovic, kteří hokejisty z města perníku smetli 7:1,“ předpovídal adox211 a nyní se raduje, jak se jeho slova pomalu naplňují.