Plzeň vs. Boleslav = největší drama předkola?

Tam na své soupeře čekají Hradec Králové, Třinec, Sparta a České Budějovice. Kdo se udrží v pavouku vyřazovací fáze? Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a sledujte elitní českou soutěž živě na TV Tipsport . V Tipcastu si poslechněte predikci play off ze strany blogerů Tipsportu a o dění na stadionech diskutujte v tematickém fóru . Získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

Pardubice se v tabulce Tipsport extraligy dlouho držely mezi čtyřmi nejlepšími. V závěru základní fáze jim ale došla šťáva. Prohrály osmkrát v řadě! Až v 60. kole výsledkově zabraly, když porazily Berany 3:0. Na lepší než pátou příčku to však nestačilo. Rozjede se Dynamo v nadstavbě? Potvrdí vysoké ambice? První překážka, která se perníkářům postavila do cesty za postupem do dalšího kola, má jméno Karlovy Vary.