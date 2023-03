Po demolici Polska čeká reprezentaci moldavský outsider

Vstup české fotbalové reprezentace do kvalifikace ME 2024 snesl velmi přísné měřítko. V pátek si v Edenu tým Jaroslava Šilhavého poradil se silným Polskem 3:1 a nyní by chtěl potvrdit roli favorita na trávníku Moldavska. Podaří se mu to a zakončí reprezentační přestávku se stoprocentní úspěšností? Máte jasno?

Začátek kvalifikace EURO 2024 nemohl dopadnout lépe. V pražském Edenu se v pátek představilo Polsko, ale v úvodních minutách to vypadalo, jako by se parta okolo Roberta Lewandowského v kabině zdržela více, než bylo potřeba. Již ve třetí minutě totiž Češi zásluhou branek Ladislava Krejčího a Tomáše Čvančary vedli 2:0. Své snažení nakonec i díky trefě Jana Kuchty dotáhli do vítězného konce a zapsali cennou výhru 3:1. Nyní je čeká o poznání lehčí protivník, minimálně tedy podle papírových předpokladů. Ledacos naznačuje i páteční duel Moldavska proti Faerským ostrovům, který skončil smírně 1:1. Stejného soupeře přitom český nároďák v listopadu rozstřílel 5:0.

