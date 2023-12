Poslední kolo podzimu! Uvidíme překvapení?

V sobotu by mohla být k vidění zajímavá podívaná v Mladé Boleslavi, kam zamíří Slovácko. V tabulce dělí oba celky pětibodový rozdíl, přičemž v pohodlnější pozici jsou hosté z Uherského Hradiště, kterým patří čtvrtá příčka. Zároveň mají výrazně lepší formu, protože nepadli šestkrát v řadě (3-3-0). To hostitelé z města automobilů se zmítají v krizi, což jediný bod z předešlých čtyř kol potvrzuje. A moc nadějí fanouškům domácích nedává ani pohled na vzájemnou bilanci, když jejich oblíbenci neuspěli šestkrát po sobě (0-2-4). Urvou svěřenci kouče Martina Svědíka opět alespoň bod v kurzu 1,52?

Na Andrově stadionu v Olomouci bude chtít letošní 11. ligovou výhru zapsat Plzeň, která zde triumfovala v předešlých dvou vystoupeních. Vzhledem k tomu, že Hanáci ovládli jediný z předcházejících šesti prvoligových střetů (1-4-1), by to nemusel být takový problém. Pošlete do hry vítězství FCVP v kurzu 2,05?