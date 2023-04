Poslední kolo základní části: Uhájí SKS vedení?

První česká fotbalová liga spěje do finiše! Alespoň tedy její základní část, která má o víkendu na programu závěrečné kolo. A v něm bude o co hrát. Nejnapínavější je situace na čele. První dva týmy - Slavia se Spartou, totiž mají shodně po 65 bodech. Letenští se představí v Liberci, jejich rival doma hostí Hradec Králové. Tušíte, jak to dopadne?

Článek Založte si účet u Tipsportu, získejte 300 Kč zdarma na své první sázky, sledujte všechny zápasy první české ligy v přímých přenosech na TV Tipsport a vsaďte si! Bitva o první místo v základní části elitní české ligy vrcholí. Kdo na tom bude lépe, bude v nadstavbě těžit mimo jiné z výhody domácího prostředí ve vzájemné konfrontaci, což může hrát klíčovou roli. Zajímavá je ovšem i situace na opačném pólu tabulky, kde jsou hned čtyři celky v rozmezí pouhých dvou bodů. Sešívaní svůj úterní souboj zvládli, když vyhráli v Ostravě. Nutno dodat, že se jim to podařilo až díky dvěma zásahům střídajícího Matěje Juráska ze závěrečné desetiminutovky (2:0). To ale nebylo nic proti tomu, co se o den později dělo na Letné. Plzeň v Praze sahala po bodu, ale její naděje pohasla ve 104. minutě, kdy z penalty rozhodl o výhře ACS 2:1 Ladislav Krejčí. Slavia nezaváhá Pokud červenobílí zvládnou utkání s Hradcem Králové, ovládnou základní část. Povede se jim to? Pohled na statistiky říká, že by to neměl být problém. Přeci jen v letošním ročníku v Edenu neztratili ve 14 duelech ani bod při skóre 53:6. I s tím kalkuluje dirtymatty92, který ukázal na vítězství borců z Vršovic nejméně o dvě branky v kurzu 1,49. „Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského chytli formu. Navíc před svými fanoušky často vítězí alespoň dvougólovým rozdílem. Východočechům se naopak po slušné pasáži přestalo dařit, když nestačili na Pardubice ani na Liberec,“ uvádí v analýze. Svezete se s ním? Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

