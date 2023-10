Potvrdí Slavia s Plzní suverenitu? Sparta chce odčinit Betis!

Svěřence kouče Briana Priskeho čeká v Evropské lize bitva s Glasgow Rangers. Oba soupeři se potkali naposledy před dvěma lety. V obou případech se v základní skupině Evropské ligy radoval celek, který těžil z výhody domácího prostředí, s čistým kontem. A tři body by se ACS náramně hodily i nyní. Situace ve skupině je velmi vyrovnaná. Všechny čtyři týmy totiž mají na svém kontě po třech bodech.

Náročná zkouška čeká Slavii, která se po výhrách nad Servette (2:0) a Šeriffem Tiraspol (6:0) představí v druhé nejvýznamnější evropské soutěži na trávníku AS. V konfrontaci dvou 100% týmů ve skupině G platí za velkého favorita ten z Apeninského poloostrova, kterému se ovšem na domácí scéně tolik zdaleka nedaří.

„Všichni ví, že sešívaní tyto zápasy umí. Cítí se v nich lépe než třeba doma se Zlínem. Nejsou pod tlakem, nehrají proti zaparkovanému autobusu a mohou jen překvapit. V Evropě už to ostatně mnohokrát ukázali a všichni ví, co Jindřich Trpišovských dokáže. Mourinho je za mě už trochu vyhořelý, ale ok. Italské celky často zápasy v evropských pohárech vyjma Ligy mistrů podceňují. Po dvou vítězstvích jsou domácí v pohodě, navíc je brzy čeká důležitá ligová bitva proti Interu, kde potřebují bodovat. Tak proč neprohru českého celku nezkusit,“ ptá se v analýze s kurzem 2,13 uruz.