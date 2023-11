Pražská „S“ proti outsiderům, Plzeň na Baníku a bitva o třetí flek

Papírově výrazně jednoduší klání čekají obě pražská „S“. Sparta zavítá do Pardubic, které nejsou po třech prohrách v řadě v nejlepší náladě. Její rival z opačného břehu Vltavy pak zamíří do Zlína, kterému náramně prospěla změna kouče, když pod Bronislavem Červenkou z pěti bitev jen jednou padl (2-2-1). To bylo v minulém kole na Spartě (0:2). Jak si domácí povedou proti červenobílým, se kterými rupli 10krát po sobě?