Pražská „S“ venku i Olomouc proti Mladé Boleslavi

Jedním z hlavních sobotních taháků je střet Olomouce s Mladou Boleslaví. Hanáci mají po deseti utkáních na svém kontě 18 bodů, jejich sok ze středu Čech 17, ale odehrál o zápas méně. Po dvou porážkách ale mají co napravovat. To Středočeši zabrali a čtyři utkání po sobě ovládli.

V neděli se do akce dostane Sparta, která bude chtít v Hradci Králové zapomenout na porážku ze hřiště Betisu Sevilla v Evropské lize 1:2. To by nemusel být velký problém vzhledem k tomu, že si domů Pražané odvezli všechny tři body z předešlých pěti soubojů s tímto soupeřem.