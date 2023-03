Radost v zámoří a gólová nadílka ve Švýcarsku na tiketech!

Skvělý počin zaznamenal Raduna79, kterému nádherně vyšel hokejový kombík. Taktika? Do čtyř skupin naskládal po jednom úspěšném střelci v zámořské NHL. Volba padla na kvartet borců Kris Letang, Dylan Strome, Josh Morrissey a Tyson Barrie. Tento zásah se sázkaři opravdu povedl. Přinesl mu fantastickou odměnu 84 219 Kč .

Elitní NHL si vzal na mušku také Wayne. Rozhodl se vše vsadit na jednu kartu a na tiket dal výhru Bostonu nad New Yorkem Rangers minimálně o dvě branky. Pokud by Bruins zvítězili s rozdílem jednoho gólu, vrátil by se mu vklad. Medvědi sázkaře nenechali ve štychu, a i s gólovými příspěvky dvojice Čechů Tomáše Noska a Davida Pastrňáka ovládli duel v poměru 4:2. Tipér mohl jásat. Na kontě mu přistálo 44 200 Kč.