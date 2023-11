Repre v akci! Skolí Poláky i na jejich hřišti?

Postup na evropský šampionát? To je nadále cílem české fotbalové reprezentace. A velmi reálným, byť je to do značné míry způsobené tím, že Poláci zažívají ještě větší mizérii než český nároďák. Ten si může ve Varšavě dovolit i prohrát, když pak zvládne za tři body domácí bitvu s Moldavskem. Co podle vás konfrontace s partou okolo Roberta Lewandowského nabídne?

Foto: Tipsport Repre v akci! Skolí Poláky i na jejich hřišti?

Když byla před startem kvalifikace ME 2024 Česká republika nalosována do skupiny s Polskem, Albánií, Moldavskem a Faerskými ostrovy, mluvilo se o velké klice a velmi přívětivé cestě na šampionát. Realita však tak růžová zdaleka není. Po úvodním domácím triumfu nad Polskem 3:1 v kabině panovala velká euforie, kterou však v následujících měsících vystřídalo nepříjemné vystřízlivění. Postaraly se o něj především nezvládnuté duely v Moldavsku (0:0), s Albánií (1:1 a 0:3) nebo nepřesvědčivá výhra nad trpaslíkem skupiny z Faerských ostrovů 1:0. Co tedy od nadcházející konfrontace očekávat? PJzLA vyhlíží přesný zásah domácího celku v obou poločasech v kurzu 4,31. „Polsko by v případě ztráty přišlo o postupovou naději. Náš tým na tom není tak dobře, aby pomýšlel na tři body. Velkým faktorem bude i publikum na stadionu. Tento tip mi přijde lepší než si drásat nervy při sázce na vítěze," napsal v analýze.

