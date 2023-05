Rozhodne derby pražských „S“ o titulu?

Papírově je v lepší pozici Sparta. Ta má dva body k dobru, a navíc zakončila základní část před svým rivalem. Pokud by tedy oba celky měly po posledním utkání bodů stejně, slavili by borci z Letné.

Budou hosté opět spokojenější? Kavi567 o tom nepochybuje a poslal do hry dvojku v kurzu 2,55. „Důležité zápasy? Sparta je nezvládá, Slavia ano. Je to i díky výbornému a širokému kádru, který jí v těchto náročných bojích hodně pomáhá. To jejímu soupeři se rozpadá kádr. Ve finále poháru se k ničemu nedostal, pod což se podepsal i výborný Igoh Ogbu, jenž vynuloval Jana Kuchtu. Tři body poputují do Vršovic,“ napsal v analýze.