SKS jede! Rozstřílí i Slovácko?

Neskutečnou fazonu mají nyní hráči Slavie. V předchozích třech ligových kolech shrábli plný počet bodů při skóre 17:0 a do toho ještě zvládli veledůležitou odvetu Konferenční ligy. Naposledy ve středu sešívaní smázli Teplice 6:0 a to ještě celou řadu dalších šancí zahodili. Daří se především Stanislavu Teclovi, který v minulých třech ligových startech vstřelil šest branek a na jednu přihrál.

„Pro Slovácko i Slavii půjde o generálku na čtvrteční duely v základní skupině Konferenční ligy. Domácí zatím nemají výsledky jako loni. Před týdnem padli doma s Libercem 1:2 a ve středu rupli 0:3 v Plzni. To červenobílí ukazují, že to s útokem na titul myslí vážně a drtí jednoho soupeře za druhým. Fotbalisté z Uherského Hradiště jsou sice jinde než Teplice či Pardubice, ale nevěřím tomu, že by v současné formě mohli Pražanům konkurovat,“ uvádí v analýze na výhru týmu kouče Jindřicha Trpišovského v kurzu 1,86 lidr69.