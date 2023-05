Skvěle zmapované čtvrtfinále NHL = parádní trefy!

Carolina v zápase č. 4 čtvrtfinále play off NHL smetla New Jersey jednoznačně 6:1. Kromě borců oblékajících dres Hurricanes zazářil také tipér choleva. Důvod? Očekával nejméně pět gólů a nemýlil se. Stejný počin tušil i v duelu Seattle vs. Dallas. Opět naprosto přesně! Člen největší komunity sázkařů se předvedl v nejlepším světle a ulovil parádní odměnu 102 tisíc Kč.