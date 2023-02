Šlágr kola živě: Slavia vs. Slovácko!

I proto se možná broncek14 rozhodl pro sázku na více než 2,0 gólu v podání SKS v kurzu 1,67. „K úspěchu potřebuji alespoň tři přesné zásahy party kouče Jindřicha Trpišovského. V případě dvou branek se mi vrátí vklad. Červenobílí jdou do tohoto souboje po nečekané ztrátě s Teplicemi, kterou budou chtít v Edenu odčinit. Na vlastním hřišti vyhráli všech 10 zápasů a nečekám, že by rozjeté Slovácko tuto bilanci mohlo změnit. V letošním ročníku zde Pražané dali vždy alespoň dvě trefy. Hosty navíc čeká důležitý pohárový souboj s Bohemkou, takže se dost možná na hřiště dostanou kluci, kteří nepatří do ideální jedenáctky,“ uvádí v analýze.