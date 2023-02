Slavia chce potvrdit roli lídra, odskáče to Brno?

V sobotním programu první české fotbalové ligy se sice představí pouze jeden tým z TOP 6, zato hned ten nejlepší. Tedy alespoň co do získaných bodů. Slavia hostí v 19. kole v Edenu Brno, proti kterému bude chtít prodloužit svou jarní stoprocentní bilanci a odskočit soupeřům. O důležité body si to rozdají i Liberec se Slováckem. Kdo uspěje?

Foto: Tipsport Slavia chce potvrdit roli lídra, odskáče to Brno?Foto : Tipsport

Sešívaní se pyšní nejlepší ligovou ofenzívou, která soupeřům v 18 kolech nasypala úctyhodných 58 branek, což je o 20 více, než má na kontě druhý nejlepší útok soutěže z Plzně. „Pražané jsou doma už několik sezon naprosto dominantní. Brno sice nemá špatnou formu, ale na ty nejlepší to nestačí (0:4 s Plzní, 1:3 s Plzní, 0:4 se Slavií nebo 0:4 se Spartou). Červenobílí bojují o titul a nemohou zaváhat. Loni se jim to stalo s Karvinou a dost možná je to stálo trofej. V letošním ročníku mají v Edenu bilanci 9-0-0 při skóre 40:5. Navíc se mohou soustředit už jen na ligu, což je oproti předchozím sezonám výhoda," uvádí v analýze. Ve čtyřech předešlých vzájemných konfrontacích vyhrála jen dvakrát a ani jednou nepadly alespoň tři přesné zásahy.

