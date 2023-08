Slavia + Plzeň = postup! Nebo se něco zvrtne?

„Slavia ve Vršovicích Dnipro-1 semlela. Nemyslím si, že by v odvetě nechtěla uspět. Jindřich Trpišovský pořád mluví o koeficientu, tak snad na něj nezanevře. Ukrajinské mužstvo v Praze ukázalo špatnou fyzičku. V současné formě nepředstavuje větší nebezpečí než třeba Bohemka, Hradec… Plus pro sázku je i místo konání - na Slovensku v Košicích. Tam bude trávník pravděpodobně lepší než v Edenu,“ napsal v analýze tipér SlagoCZ. Kolik gólů Chytil a spol. vstřelí? Predikujte na tiketech over nebo under.