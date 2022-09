Slavia smete Ballkani, Slovácko padne. Ano, či ne?

O poznání těžšímu soupeři bude čelit Slovácko. To se totiž představí na trávníku 1. FC Köln. A zatímco borcům z Edenu sázkaři bezmezně věří, tým z Uherského Hradiště už se mezi nimi zdaleka takové důvěře netěší. Jak to dopadne?

„U Ballkani je vůbec zázrak, že se dostalo do skupiny. Za to ovšem vděčí především velmi přijatelnému losu. Třeba podle Transfermarketu má jeho kádr celkovou hodnotu něco přes 4 miliony eur, takže podobně jako třeba naše druholigová Dukla. Domácí si budou chtít po úvodním krachu spravit chuť a napodobit ligové výkony. Čekám, že by to klidně mohlo být o pět a více branek,“ uvádí v analýze na triumf party týmu kouče Jindřicha Trpišovského v handicapu -4,0 v kurzu 6,67 johnynz.