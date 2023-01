Slavia vs. Jablonec a Vrba proti Baníku živě!

V neděli jim bude soupeřem Jablonec, který na tomto trávníku padl pětkrát v řadě při celkovém skóre 1:19. Severočeši tak mají rozhodně proti SKS co vylepšovat, a to samé platí o závěru roku 2022. V šesti ze sedmi soutěžních duelů totiž rupli (1–0–6), přičemž v pěti případech to bylo bez vstřelené branky.