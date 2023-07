Směr Evropa! Jak si povede Plzeň s Bohemkou?

Zatímco Bohemians se v evropských pohárech objeví poprvé po 36 letech, jejich norský soupeř má z této scény bohaté zkušenosti. V sezoně 2021/22 došlo Bodø/Glimt do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a loni skončilo v předkole play off EKL. Daří se mu i na domácí scéně, kde po 16 kolech suverénně vede tabulku s jedinou porážkou (13-2-1) a hodlá navázat na tituly z let 2020 a 2021. O něčem takovém si klokani mohou nechat jen zdát…