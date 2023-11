Sparta chce napodobit Slavii s Plzní a Tipbank o 380 tisíc!

V play off evropských pohárů se představí i Slavia, akorát ještě neví, v jaké soutěži to bude. Ideální by bylo pokračování v Evropské lize. K tomu se červenobílí potřebují umístit na prvních dvou příčkách. Zatím mají velmi slušně nakročeno, když s devíti body vedou skupinu před AS Řím. K jistotě jim stačí uhrát bod v závěrečném duelu proti Servette, za jistých okolností i plichta ve čtvrtek proti Šeriffu Tiraspol. Nejpravděpodobněji se ovšem jeví varianta, že si to s italským celkem rozdají o první flek, který znamená přímý posun do osmifinále Evropské ligy. Kdyby to nevyšlo, šli by Pražané do Konferenční ligy.