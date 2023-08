Sparta chce zpět do Ligy mistrů, v cestě stojí Kodaň

Pohárová mise fotbalové Sparty začíná. Pražané v úterý rozehrají kvalifikaci Ligy mistrů. Ve třetím předkole vyzvou FC Kodaň. Za mírného favorita na postup do další fáze platí dánský tým. Jak dopadne úvodní střet na severu Evropy? Vybojují Pražané nadějný výsledek do odvety a nakročí po dlouhých letech do milionářské soutěže?

Foto: Tipsport Sparta chce zpět do Ligy mistrů, v cestě stojí Kodaň

Článek Založte si účet u Tipsportu a získejte 300 Kč zdarma na své první sázky! Sparta i FC Kodaň rozjely elitní českou, respektive dánskou soutěž bez zaváhání. Zapsaly totožnou bilanci 3–0–0. Mužstvo ACS má skóre 8:2, Seveřané 9:3. Poslední výsledky? Zatímco Krejčí a spol. se na třetí předkolo Ligy mistrů naladili deklasováním Pardubic 5:2, fotbalisté z hlavního města Dánska zničili 4:0 Randers. Oba celky tedy disponují velmi solidní formou. Konfrontace mezi dánským a českým mistrem bude pikantní především pro Briana Priskeho. Trenér tuzemského šampiona dělal v Kodani asistenta a v sezoně 2016/17 s ní získal titul i domácí pohár. Jeho nejbližší cíl je jasný. Dostat Spartu do základní části milionářské soutěže, kterou si naposledy vyzkoušela v ročníku 2005/06. To Seveřané si hlavní fázi LM zahráli v minulé sezoně. Doma přitom remizovali s obry Sevillou, Manchesterem City a Dortmundem! Je tedy jasné, že ACS nečeká nic snadného. Spartě to pálit nebude „Pro oba týmy je to nesmírně důležitý zápas. V první partii očekávám opatrnou hru. Spartě ale moc nevěřím. Dlouhodobě se jí v těžkých venkovních duelech nedaří. V minulém ročníku padla 0:4 na Slavii, v Plzni zvítězila těsně 1:0 a na Slovácku to bylo 1:1 a 0:0. Divil bych se, kdyby v Kodani dala víc než jednu branku,“ zanalyzoval kurz 1,89 tipér Suchdolona. Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Tento článek nevyjadřuje názor redakce.