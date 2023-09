Sparta, Slavia i Plzeň v euforii. Potvrdí to v lize?

Sparta se po skalpu silného Dinama Záhřeb poměrem 4:1 a postupu do skupiny Evropské ligy představí v Liberci, který zatím zažívá průměrný úvod sezony (2-2-2). To Pražané se díky lepšímu skóre vyhřívají se 16 body na čele tabulky před Slavií.

I sešívaní ve čtvrtek zmákli svůj part v play off o Evropskou ligu, byť si odvetu se Zoryou (1:2) jistě malovali jinak. Nyní se jim postaví Karviná, která od úvodního triumfu nad Zlínem 4:1 získala jen jeden bod. Loni v únoru však dokázala šokovat Eden vítězstvím 1:0. Podaří se jí podobný majstrštyk i nyní?

Plzeň láká do Štruncových sadů na střet s Bohemians. Západočeši jsou ve výborné náladě, protože si zajistili účast ve skupině Konferenční ligy, když Tobol porazili i v odvetě a drží sérii osmi soutěžních triumfů v řadě! To klokani z minulých sedmi duelů pětkrát rupli, takže mají co napravovat. Nic lehkého je ovšem nečeká, byť zde v květnu uspěli 2:0.