Sparťanský titul? Stačí bod!

Pokud se naplní prognózy bookmakerů, budeme v úterý večer znát nového mistra. Červenobílí by sice měli uspět na Andrově stadionu, ale stejně úspěšní by měli být fotbalisté z levého břehu Vltavy v konfrontaci se Slováckem. Nutno ovšem zmínit, že rudým se na tomto trávníku nehraje dobře, když zde neuspěli třikrát v řadě (0:4, 1:3 a 1:1).

Poslední krok bývá leckdy nejtěžší a ukáže se to i nyní. Alespoň s tím počítá davkoJ, který ukázal na remízu v kurzu 3,59. „Sparta potřebuje jeden bod. Její forma má sestupnou tendenci a třeba proti klokanům nebyla absolutně nebezpečná. Navíc hostům bude chybět několik hráčů, a to především do ofenzivy. Domácí potřebují body k tomu, aby skončili před Bohemkou. Vidím to na plichtu,“ napsal v analýze.