Start české ligy: TV Tipsport + kurzový speciál!

Nejvíce pozornosti se stočí k top kandidátům na titul. V sobotu uvidíme v akci Slavii a Plzeň. Sešívaní se postaví Hradci Králové, Viktoria se ukáže v Teplicích. Favorité jsou jasní, ale… Předchozí vzájemná utkání prognózám moc nefandí. Vršovičtí v lize neporazili Hradec třikrát za sebou (3:4, 0:1 a 1:1) a Západočeši se skláři dvakrát v řadě remizovali (2:2 a 1:1). Vlastně ani předtím to v podání Plzně nebyla žádná velká sláva - série čtyř těsných triumfů 1:0, včetně českého poháru.

Nedělní menu servíruje hit Sparta vs. Olomouc. Zatímco týmu kouče Briana Priskeho to v přípravě výsledkově haprovalo, Olomouc byla 100%. Sázkaři však překvapení odmítají. Třeba KudyBeziZajic. Specifickou akovku poslal do Tiket arény Konrs. Také si myslíte, že první gól dá Sigma, ale vítězství urvou Krejčí a spol. (v kurzu 8,51)? Stejnou příležitost tipér využil i u dalších dvou zápasů. Míří na kořist za 63 446 Kč. Mimochodem, Hanáci si z předchozích osmi duelů na Letné odvezli jediný bod.